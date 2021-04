Roubou a bike, foi flagrado no vídeo e dançou

Um homem foi preso depois de roubar uma bike em Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. O desempregado C. R. L. B., 28, foi denunciado por populares que souberam do furto na rua Goiás. Ele teria forçado a entrada da casa pelo portão da garagem e levado a bicicleta.

Feito contato com a vítima, os agentes de segurança foram informados das características do homem- branco trajando bermuda jeans. Com essas informações, foi iniciado o patrulhamento com vistas ao infrator. Em uma área verde próximo a Rua Floriano Peixoto foi avistado um rapaz com as características informadas. Ele estava colocando uma camiseta amarela, e ao notar a presença da equipe tentou empreender fuga à pé, sendo de pronto abordado.

Realizada busca pessoal nada de ilícito foi localizado e indagado a respeito do furto confessou ter praticado o ilícito e ter escondido a bicicleta furtada em um terreno vazio pela Rua São José de fronte ao numeral 248, onde a equipe localizou a bicicleta.

Diante dos fatos foi utilizado algemas por receio de fuga e para garantir a integridade física dos envolvidos e com o apoio da viatura I-19203 indivíduo foi conduzido ao pronto socorro Afonso Ramos e posteriormente ao Primeiro Distrito Policial, onde a autoridade competente após tomar ciência dos fatos determinou o comparecimento da perícia na residência e elaborou BOPC de Furto Tentado sendo a rés furtiva devolvida a vítima e o indivíduo permaneceu preso.