Roubou o posto, mas se deu mal pra PM

Um homem foi preso após assaltar um posto de gasolina em Americana esta segunda-feira. O ataque foi ao Auto Posto Montblanc, na Av. Carmine Feola. Os soldados PM Souza e Renato foram acionados para atender o caso e, no local, o frentista informou que um homem fazendo menção de estar armado efetuou o roubo no posto levando o dinheiro que tinha.

Após o roubo, o pessoal que trabalha na troca de óleo do posto seguiu e visualizou o autor entrando no veículo Citroen C3, e então passou essa informação ao frentista que de imediato ligou para a PM. Diante das informações, a placa do veículo foi consultada e endereço do proprietário era pela Rua Tietê 59, local próximo de onde ocorreu o crime.

Com o apoio das demais viaturas foram todos até a residência do proprietário do C3 sendo que já saiu da casa um homem com as características informadas pela vítima. O autor confessou o assalto e informou as equipes que o dinheiro estava dentro do carro. Realizado a busca veicular, sendo localizado embaixo da capa do banco do motorista, a quantia de R$174 e uma garrafinha de água, que segundo relatado pelo autor, foi utilizada para simular uma arma de fogo.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça após prestar depoimento.