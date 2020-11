Roubou disfarçado de Correio, foi pego e depois liberado

Um homem foi detido pela Polícia Militar depois de ser acusado de roubo disfarçado de funcionário dos Correios em Santa Bárbara d’Oeste. O esclarecimento do crime de roubo foi feito após abordagem, mas o roubo foi realizado na semana passada.

A equipe de Força Tática obteve informações que um homem- A.E.C- apelidado de Carcaça- já conhecido nos meios criminais- teria realizado um roubo no dia 26/10 utilizando uniforme dos Correios. No ataque foram levados R$19 mil em dinheiro, mais jóias e seis telefones celulares.

Nesta quarta, por vota das 11h, A.E.C foi visto conduzindo um veículo VW Verona na avenida Bandeirantes. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, perguntado sobre o fato acabou entrando em contradição.

Diante do fato foi realizada diligência em sua residência, onde foi encontrado o uniforme dos correios utilizado no roubo, em contato com as vítimas reconheceram o rapaz como o autor do crime. Dados e partes foram apresentados na Polícia Civil onde A.E.C. foi ouvido e liberado para responder em liberdade.