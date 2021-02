Vacinas podem ter sido perdidas em Santa Bárbara; roubo de fiação

Fotos Cláudio Mariano

Por volta das 3h da manhã a UBS do bairro Laudisse, em Santa Bárbara d’Oeste, a vigilante do local acionou a guarda municipal para comunicar furto de fiação. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os fios que saem do posto e alimentam a energia do local foram roubados.

Apesar de não constar no boletim, há informações de testemunhas de que vacinas contra o coronavírus teriam sido perdidas. Profissionais da saúde teriam chegado ao local nesta manhã para tomar a segunda dose, mas foram informados de que não poderiam tomar pois as doses foram perdidas.

Em audiência pública nesta manhã, a secretária de saúde do município, Lucimeire Rocha, confirmou a possibilidade da perda e disse que o material foi enviado para Campinas para análise e só depois deste procedimento saberão dizer se de fato as vacinas foram perdidas. Ainda não se sabe a quantidade de vacinas que tinha no local.

Nota oficial da prefeitura de Santa Bárbara:

O Município de Santa Bárbara d’Oeste informa que na madrugada desta quinta-feira (25) houve o furto de fiação da UBS do Romano e Laudissi, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica no local. Com isso, de acordo com a Vigilância Epidemiológica Municipal, as vacinas que estavam armazenadas na unidade foram recolhidas e passarão pela avaliação do serviço técnico regional responsável pelos imunobiológicos.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será apurado pela Polícia Civil. Vale ressaltar que a UBS conta com vigilância.