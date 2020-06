Roubo de carro. SB tem melhor mês em 13 anos

No último dia 25 (quinta) de Junho de 2020, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou os dados estatísticos de todo o Estado referente aos índices criminais do mês de Maio. Entre os delitos com queda no número de ocorrências, Santa Bárbara D´Oeste apresentou expressiva marca ao fechar o mês com 18 casos de furto de veículos, queda de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 41 casos.

É o primeiro mês, desde o ano de 2007, que são registrados números abaixo de 20 casos, cujo pico mensal de subtração foi registrado em Julho de 2015, com 96 furtos neste mês.

São ações diárias que há meses estão sendo adotadas pelas forças de segurança na região, seja monitorando e prendendo quadrilhas, “estourando” locais de desmanches em toda a região, prendendo pessoas com veículos dublês, intensificando as ações de polícia em locais de maior incidência de furtos e realizando fiscalização visando identificar comércio ilegal de peças usadas, locais para onde são destinadas as peças dos veículos furtados.

Importante também é frisar a necessidade de mudança de mentalidade e hábitos por parte da sociedade que muitas vezes adquire peças automotivas usadas, sem nota fiscal e sem saber a procedência, alimentando assim o ciclo do furto de veículos e, mesmo sem querer, a pessoa acaba economizando na compra de uma peça porém paga mais caro quando vai renovar o seguro automotivo pois toda a conta paga pelas seguradoras acaba sendo repassada aos segurados.

Renan Alcântara dos Santos – Capitão PM – Comandante da 2ª Cia/PM de Santa Bárbara D´Oeste