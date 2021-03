Roubo de carga termina com dois presos em SB

(Foto: Rafael Rezende)

Um caso de roubo de carga terminou com dois homens presos na manhã desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A Polícia Civil ainda vai investigar a localização de membros da quadrilha que roubou, em Cosmópolis, uma carreta carregada com pneus. O assalto que mobilizou várias viaturas da Polícia Militar Rodoviária e do 19°BPM/I de Santa Bárbara d’Oeste e Limeira, além do helicóptero Águia. A perseguição acabou na rodovia Luis Ometto (SP-306), altura do Aterro Sanitário, com a prisão dos dois homens. Um dos detidos é motorista, 45, morador de Americana e o outro é técnico de eletrônica, 36, morador de Sumaré.

Dois homens armados em um carro abordaram o caminhão por volta das 6h20, renderam o motorista que foi colocado no carro. Eles assumiram a direção seguindo com a carreta para Campinas, depois Limeira e Iracemápolis. Após receberem novas ordens da quadrilha, a dupla seguiu para Santa Bárbara D’Oeste, onde foram cercados. Eles tentaram jogar a carreta contra os policiais, mas acabaram pulando do caminhão em movimento para fugir a pé pela mata, sendo localizados pelo helicóptero Água.

O motorista da carreta, de 34 anos, morador em Passos/MG, prestou depoimento na Delegacia de Santa Bárbara d’ Oeste. Ele informou que o veículo foi carregado com pneus em uma subsede da empresa Goodyear, em Paulínia, na madrugada de hoje. Após ser rendido pelos ladrões em Cosmópolis, ele ficou cerca de sete horas em uma mata no bairro Jardim Alvorada em Monte Mor junto com um dos ladrões. Quando foi liberado pediu ajuda a moradores próximos da mata. A carga, segundo ele, está avaliada em R$ 627 mil, e foi toda recuperada.