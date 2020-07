Roubava fios do poste. Foi detido pela GM

Várias denúncias via Cicom da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste apontavam que um rapaz trajando bermuda jeans e camiseta listrada com uma mochila cor de rosa estaria furtando fios de iluminação pública na rua Águas da Prata no bairro São Joaquim.

A equipe, de posse das informações, realizou patrulhamento pelas imediações no intuito de localizar o infrator e, na rua Caconde, no mesmo bairro, encontrou o suspeito com as características e carregando a mochila com o produto do ilícito em seu interior.

Identificado como E.R., 36, morador do mesmo bairro, teve voz de prisão emitida e foi conduzido ao plantão policial. Ele foi autuado em flagrante por furto, ficando a disposição da justiça.