Roubava bike em condomínios e foi em cana

Um ladrão de bike foi preso após ação da Delegacia de Investigações Gerais de Americana. A DIG cumpriu quatro mandados de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (11) referentes a investigação sobre diversos furtos de bicicletas, avaliadas de R$ 7.000 a R$ 10.000, que ocorreram no interior do Condomínio Side Clube, no Vila Santa Catarina.

De acordo com a polícia, os crimes iniciaram no dia 18/12/2020 e o último ocorreu no quinto dia deste mês, o que resultou em 8 furtos contínuos de bicicletas de alto valor. Segundo informações, as bicicletas eram retiradas do bicicletário e carregadas em um veículo Fiat Fiorino de cor branca, ainda no interior do prédio.

Após o início das investigações, os agentes conseguiram coletar imagens das câmeras de segurança, que flagraram os furtos. Além disso, a placa da Fiorino (de um terceiro) que realizava o transporte também foi identificada.

Foto: Reprodução/DIG Americana

Em posse das imagens de segurança e o relato de testemunhas que presenciaram as ações, a investigação indicou que os furtos eram realizados por um morador de 32 anos. Durante a operação desta segunda-feira, o indivíduo foi localizado na casa dos pais.

Diante dos fatos, a parte foi conduzida até a sede da DIG de Americana e na presença de seu advogado, confessou ter realizado o furto das 8 bicicletas. Até o momento nenhum dos produtos de furto foram recuperados e o autor após ser indiciado pelos crimes que cometeu, foi liberado pela justiça.