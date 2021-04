Roubaram umas ‘Makita’ mas não foram muito longe

Dois homens acusado de roubar máquinas da marca Makita acabaram perdendo o produto do furto este domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A Equipe de Apoio Tática da Guarda Municipal recebeu denúncia por volta das 16:30 no bairro Nova Conquista. A ação se deu na rua Aparecido Soares, em uma área verde. A denúncia indicava que dois homens teriam entrado a uma área verde no fundo do centro comunitário do bairro carregando uma sacola e posteriormente saíram sem a sacola.

Foi então efetuada varredura no local onde foi localizado a sacola contendo em seu interior uma lixadeira marca Makita, uma serra circular marca Makita, um martelete marca De Walt e martelete de marca Bosch. Era de conhecimento da equipe um roubo ocorrido a uma construtora onde foram levadas ferramentas semelhantes às encontradas no momento.

Foi então feito contato com o responsável da obra e reconhecido o material como sendo os que foram roubados. Diante dos fatos todo material foi apresentado no Plantão Policial para Registro do BO PC de apreensão de Objetos sendo todo material devidamente apreendidos para posterior ressarcimento para seu proprietário.