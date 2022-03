Roubaram sede do PT Campinas

Bandidos atacaram e roubaram a sede do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campinas. O partido acionou a polícia após a sede ser invadida na noite desta quarta-feira (2), segundo o diretório municipal. O imóvel fica Rua Barão de Jaguara, no Centro. Membros do partido foram avisados por moradores da região de que havia pessoas dentro do imóvel, que estava fechado nesta quarta-feira. A porta principal foi quebrada.