Imagem ilustrativa

Ladrões furtaram na madrugada deste sábado (29), um cavalo e uma charrete que estavam em um cocheira no Jardim Barão, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima, o soldador L.F.B., 40, morador no local, informou à polícia que deixou o animal e a charrete ‘estacionados’ e no dia seguinte não mais encontrou.

Segundo ele, o animal é um cavalo mestiço argentino castanho escuro com a letra “W” na coxa direita traseira. A charrete é preta e branca.

Após SBNoticias.com.br