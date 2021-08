Roubaram o carro do PM na madrugada

Imagem ilustrativa

Ladrões levaram o carro de um policial militar na madrugada desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O roubo foi pouco depois das 2h da manhã na rua Luís Ometo, bairro Distrito Industrial. Uma equipe da PM foi chamada para atender o caso.

Ao chegar no ponto, a equipe Charlie já fez contato com o PM Alessandro Miranda, da 4ª Cia do 19° Batalhão.

Ele disse que parou o carro para atender o telefone quando foi surpreendido por três homens morenos. Um deles estava com blusa azul e outro blusa preta- não conseguiu identificar o terceiro. Eles logo anunciaram o roubo. O PM estava desarmado e não chegou a ver se algum dos assaltantes estava com arma de fogo.

O policial relatou que teve uma briga de mão com os ladrões, mas eles levaram seu carro- um Citröen Picasso 2016, placas DRE-7866. Ainda foram deixados dentro do carro a carteira funcional do policial com sua funcional, CNH, cartões de dois do bancos e um telefone celular Samsung J7 Prime.

A equipe levou o policial ao plantão para a efetivação do Boletim de Ocorrência.