Roubaram ‘na boa’ a Casa de Maria- igreja pop

Ladrões roubaram a igreja ‘pop’ católica de Santa Bárbara d’Oeste Casa de Maria- da Paróquia São Paulo Apóstolo. O ataque aconteceu na madrugada desta segunda-feira no salão sede da Casa de Maria, na rua Mococa, Jardim das Laranjeiras.

Os ladrões/pecadores pularam a grade, invadiram o local e levaram cadeiras de plástico, nas cores azul e vermelha, e mesa de ferro e cadeiras brancas.

O padre Agnaldo de Jesus e Maria relatou o ocorrido em publicações no Facebook da paróquia. Segundo ele, o furto ocorreu por volta de 3h30 e os objetos foram levados por dois indivíduos que estavam com um carrinho de supermercado. As câmeras de monitoramento da Casa de Maria registraram imagens do momento em que os ladrões carregam as cadeiras furtadas.

Os objetos têm logotipo da Paróquia São Paulo Apóstolo e serão facilmente identificados caso eles sejam oferecidos para venda pelos criminosos. A Guarda Municipal foi acionada e novas imagens serão observadas no sentido de identificar os autores.

Após SBNoticias