Roubaram fios e mais do DAE. E subadutora se rompe

O DAE informa que criminosos furtaram novamente os cabos de comandos e sinais do sistema de telemetria do jardim Brasil, assim como os cabos do poço também. O abastecimento da região não foi afetado, mas o poço precisou ser fechado novamente.

O DAE informa que um rompimento de subadutora resultou na interrupção do bombeamento para o reservatório R14 na tarde deste sábado. Os bairros Jardim Letônia e Praia Azul podem ter o abastecimento comprometido. O DAE já está trabalhando pelo reparo da estrutura, mas ainda não há previsão de retomada do abastecimento.