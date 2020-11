Roubaram Escort em Americana e abandonaram depois

Um Ford Escort roubado em Americana foi encontrado na madrugada desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A Equipe Tática fazia patrulhamento no bairro Planalto do Sol por volta das 4h20 e, na altura da av João Bendito Caetano, esquina com a rua Campo Grande, deparou com o veiculo Ford Escort , ano 1992, cor prata placa BQG 7297 de Americana.

O carro estava estacionado em local sem residência próxima. Feita pesquisa do emplacamento pelo sistema de fiscalização do Denatran constatou-se que o veículo fora produto de furto em Americana no dia 22/11.

Diante dos fatos os dados bem como veiculo apresentados no plantão policial elaborado BO PC de Auto Localizado e o veiculo recolhido ao pátio único pelo serviço de Guincho para posteriormente ser ressarcido ao proprietário.