Roubaram a Drogal do São Domingos

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira acusado de furto à farmácia Drogal no bairro São Domingos, região central de Americana. O ataque do assaltante aconteceu por volta das 22h na Av Nove de Julho.

Acionados via Copom a comparecer na farmácia Drogal com a informação de que um homem trajando blusa de frio cinza e branca e calça jeans havia roubado produtos e fugido a pé, os policiais colheram as características e foi iniciado patrulhamento. A.F.S. foi avistado já em outra farmácia que ficava próxima ao local do primeiro ataque. Ao notar a presença da equipe, ele correu para o caixa, sendo abordado na sequência.

Em busca pessoal foi localizado no bolso direito de sua blusa um hidratante Jhonson e um leite de rosas, no bolso da

calça e em sua cintura foi localizado um desodorante Rexona, hidratante Urban Detox e um sabonete líquido Soapex. Ao indagar o mesmo sobre a procedência, confessou ter furtado os produtos da farmácia Drogal e da farmácia Todo Dia. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo, conduzido ao plantão policial onde após o trâmite judiciário individuo permaneceu preso pelo crime de furto consumado.