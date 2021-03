Roubaram carrão em Americana e caíram em Sumaré

(Fotos: PM)

Um homem adulto e um adolescente foram presos na noite desta quarta-feira (3) em Sumaré após roubarem um Ford Fusion, na Avenida Icanga, em Americana. A prisão foi realizada pela Polícia Militar na Estrada Municipal Teodor Condiev na divisa de Sumaré com Hortolândia. De acordo com o 48º BPM/I, os policiais Cabo Pelizo e Soldado Everton foram informados que após o assalto em Americana os dois homens armados teriam fugido sentido Sumaré, entrando na cidade pela avenida Ângelo Ongaro.

A equipe iniciou patrulhamento pela região e por volta das 22h10 os suspeitos foram encontrados na Estrada Municipal Teodor Condiev. No local a dupla foi detida juntamente com o veículo, durante buscas veicular foram localizados um revolver calibre 38, com cindo munições e um simulacro de arma de fogo.

A dupla foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o permaneceu à disposição da Justiça, um deles já havia antecedentes criminais.