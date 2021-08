Roubaram carga do Mercado Livre, teve briga e Gama indo na casa do ladrão

Uma van com carga da empresa Mercado Livre foi roubada na noite desta quarta-feira em Americana. O carro foi deixado em um canavial na Estrada Intermunicipal Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia. O caso acabou solucionado após ação da Guarda Municipal (Gama).

A equipe da Gama fazia patrulhamento quando foi irradiado via controle uma vítima de roubo abandonada no meio do canavial atrás do aterro sanitário da cidade. As equipes foram até o local e, já em contato com a vítima (motorista), souberam ser uma van que fazia transporte de objetos do Mercado Livre.

Homens armados roubaram a van e deixaram os entregadores de reféns. Os ladrões renderam as vítimas e foram todos até o canavial, onde em um Fiat Palio na cor preta (não conseguiu emplacamento) e um Golf também preto DXB 7800 aguardavam para levar a carga. Foram retirado da Van aproximadamente 190 pacotes e colocados nos carros pequenos.

SUSPEITOS RECONHECIDOS- Os ladrões deixaram o local levando a chave da van. Como a equipe tinha conhecimento de outros roubos e fotos de suspeitos, foram mostrados arquivos para as vítimas que reconheceram um dos atacantes- P.D.F.S.

Sabendo do endereço deste suspeito, foi iniciada patrulhamento e foi avistada uma pessoa de frente a sua residência. Ele tentou fugir para dentro da casa sendo alcançado e entrando em luta corporal com o GM. Lá haviam mais três homens que também tentaram interferir porém logo com a chegada do apoio foram todos contidos.

Foi mostrado para a vítima fotos dos homens que estavam na casa e P.D.F.S e V.F.S foram reconhecidos. Foram feitas buscas na casa e localizadas 73 gramas de maconha, 4 celulares e um par de tênis que foi reconhecido pela vítima que estaria nos pés de P.D.F.S.

Sendo assim todas as partes envolvidas foram conduzidas ao plantão policial onde foi apresentado os fotos a autoridade policial Dr.Marco Aurélio que Ratificou a prisão em flagrante, posterior encaminhados a cadeia pública de Sumaré.