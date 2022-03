Roubaram caixa eletrônico do mercado na Praia Azul

Ladrões atacaram e levaram um caixa eletrônico que fica no Supermercado Dore, localizado na Rua Vizenzo Sardeli, na Praia Azul, em Americana. O ataque foi na madrugada deste sábado (05). De acordo com as informações iniciais, o caixa precisou explodido pelos criminosos para realizar o furto. O local está todo danificado.

A Polícia Militar compareceu ao local juntamente com a perícia. Ninguém foi detido e o caso está sendo registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o prejuízo será relatado.

