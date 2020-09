Roubaram a escola Delmira e loja na Iacanga

(Foto: Guarda Municipal)

Ladrões movimentaram a madrugada de quinta-feira em Americana. No primeiro caso, a Escola Municipal Profª Delmira, localizada no bairro Cidade Jardim, foi invadida por um homem, que levou consigo vários itens da escola. O homem vestindo um moletom de cor clara e uma bermuda branca invadiu a escola danificando uma janela da cozinha e arrombando o cadeado dos portões do fundo.

Ele furtou uma escada de alumínio, uma mangueira e quatro latas de tinta, o homem saiu do local tomando rumo não identificado. Ao ver as imagens de câmeras de segurança internas, a diretora da escola foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. As imagens das câmeras foram fornecidas para as autoridades e foi solicitada a perícia técnica no local.

LOJA NA IACANGA- O segundo caso foi na avenida Iacanga, região do jardim Ipiranga. Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal, após tentativa de furto à loja de roupas na avenida. O caso aconteceu também na madrugada dessa quinta-feira (03).

Por volta da meia noite, a equipe dos Guardas Civis Asbahr, Cleiton e Faustino se deslocou a uma loja onde um homem estaria detido pelo vigilante noturno. Ao contatarem o vigilante, foram informados de que o indivíduo estaria tentando adentrar ao comércio e que, após deter o mesmo, o vigilante chamou a Guarda.

Então, ao ser questionado, o homem admitiu que estava tentando furtar a loja, a fim de trocar os objetos por drogas para consumo próprio. Inclusive, mostrou uma barra de ferro que utilizou para quebrar dois cadeados da grade da porta. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado e apresentado a autoridade policial que, após tomar ciência dos fatos, solicitou a perícia no local, sendo deliberado a apreensão dos objetos em auto próprio.

Por fim, foi elaborado o boletim de ocorrência e o indivíduo foi preso em flagrante por furto tentado, sendo recolhido a cadeia pública de Sumaré.

