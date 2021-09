Roubaram a escada do cara da Vivo/NET

Dois homens foram presos após furtarem uma escada de a um técnico de telefonia na rua Antônio Conselheiro no final da tarde da terça-feira (27), em Americana. O ataque aconteceu na região do Zanaga e, de acordo com a Guarda Municipal (Gama), os agentes Cauê e A. Rodrigues foram informados de que um técnico de telefonia deixou a escada no poste e foi realizar o serviço dentro da residência e quando voltou não a encontrou.

A equipe iniciou patrulhamento e receberam uma denuncia anônima via 153 de que o fugitivo estava em uma residência na Rua Lima Barreto. No local havia dois homens de 47 e 22 anos desmontando a escada.

Diante disso, compareceu a vitima que reconheceu o seu bem e indivíduos detidos e apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram presos por receptação.