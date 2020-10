Roubado no final da madrugada no São Manuel

Um homem foi roubado no final da madrugada deste domingo na região do São Vito, em Americana mas conseguiu reaver os bens depois de ação da Polícia Militar. Segundo informe da PM, este domingo (25), por volta das 5h da manhã, Policiais Militares da Equipe Charlie, da 1° Cia PM, do 19° BPM/I foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo a transeunte.

O crime aconteceu na rua Orlando Dei Santi, bairro São Manuel. No local a vitima informou as características do autor, o sentido tomado e os objetos roubados. Na Rua Thomaz Panaro, os Policiais já abordaram um homem com as mesmas características e em busca pessoal localizaram um celular Samsung e correntes de prata.

Encaminhado à CPJ o indiciado permaneceu preso.