Rotary faz LIVE para arrecadar fundos para compra de cadeiras de rodas

O Banco de Cadeiras de Rodas é um projeto do Rotary Club de Americana-Integração, existente a mais de 25 anos, atualmente atendendo a mais de 250 famílias, preferencialmente as mais carentes da cidade de Americana/SP, distribuindo de forma gratuita e por tempo indeterminado cadeiras de rodas e de banho, com objetivo de facilitar pacientes cirúrgicos, idosos e deficientes que não possuem condições para adquirir tal produto para sua locomoção, durante a LIVE, estará disponibilizando um QR COD para receber doações via celular, tanto de pessoas físicas como jurídicas, podendo ser qualquer quantia.

QUEM: WITORHUGO e GUSTAVINHO sob comando de DAVI REDA e THIAGO MIRANDA

QUANDO: 1º de agosto 2020 à partir das 15:30hs

ONDE: https://www.youtube.com/channel/UCoS7xWp9A_pRb_VeiTM-pQ