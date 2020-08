Rotary Club Americana compra mais 10 cadeiras de rodas

Rotary Club de Americana Integração realizou no mês de julho uma ação social de venda de pizzas e com o valor arrecadado comprou mais 10 cadeiras de rodas, que são utilizadas por pessoas necessitadas..

O presidente do Rotary Club de Americana Integração, Carlos Arabage explica que as novas cadeiras vão para o banco de cadeiras de rodas do Rotary, projeto rotário que existe há mais de 20 anos e já ajudou centenas de famílias.

Atualmente o Rotary possui 150 cadeiras de rodas e banho em comodato e estas novas vão ajudar ainda mais famílias carentes que precisam das cadeiras e não tem condições financeiras para aquisição.

“Nós ficamos muito felizes com o resultado da campanha, pois com a compra destas novas cadeiras poderemos ajudar ainda mais famílias”, concluiu Carlos.

Para mais informações sobre o empréstimo das cadeiras é só entrar em contato com a Tania de Moura do Rotary Club de Americana Integração pelo telefone 19 .99356 3384.