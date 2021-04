Rosa do Bem vai a Sardelli apresentar demandas

A presidente do Instituto Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, se reuniu na manhã desta terça-feira (13) com o prefeito de Americana Chico Sardelli para tratar de parcerias com a Administração Municipal para que o município avance na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero.

Segundo Fernanda, o encontro foi muito produtivo e vários assuntos foram tratados. “O prefeito é um grande parceiro da causa desde quando era deputado e não seria diferente agora. Ele se mostrou muito aberto às nossas ideias e tenho certeza que vamos caminhar juntos para que Americana possa avançar cada vez mais no caminho da prevenção e do atendimento de qualidade às pessoas diagnosticadas com câncer”, avaliou a presidente.

Um dos temas abordados foi a possibilidade de criar no município um centro de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo de útero. Fernanda, que sonha com isso para a cidade, se colocou à disposição para intermediar parcerias para viabilizar o projeto. “Desde o primeiro momento que comentei com o prefeito, há poucos meses, ele de pronto acenou positivamente. O Instituto Rosa do Bem tem a prevenção como seu maior propósito e vamos buscar as experiências de outros municípios e estabelecer os contatos necessários para que isso se torne realidade”, destacou Fernanda.

O prefeito ressaltou a importância do trabalho do Rosa do Bem para Americana. “Gosto e acompanho o trabalho da Fernanda há muitos anos. É um trabalho muito necessário e fico feliz em poder contar com seu apoio e parceria para avançarmos nas questões relacionadas à Saúde, principalmente no que diz respeito à prevenção e diagnóstico do câncer”, afirmou Chico.

Também foi tratado durante a reunião sobre o transporte dos pacientes para tratamento em outros municípios e a possibilidade de proporcionar melhorias neste sentido. “O objetivo é trabalharmos juntos, vamos mobilizar a sociedade e fazer Americana avançar muito, com certeza”, finalizou a presidente do Rosa do Bem.

Também participou da reunião a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.