Rosa do Bem no Fórum de Iniciativas Inovadoras

O Instituto Rosa do Bem acompanhou neste sábado (15) o “II Fórum Iniciativas Inovadoras no Controle de Câncer de Mama – Navegação de Pacientes”, realizado pelo BBCS – Brazilian Breast Cancer Symposium 2021. O evento foi virtual, apenas para inscritos, e teve na programação a apresentação de vários profissionais da área e de projetos de diversos locais do Brasil relacionados à detecção precoce do câncer de mama, tratamento e estratégias de ações de prevenção e cuidados voltadas ao público-alvo, especialmente mulheres de 40 a 69 anos.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, destacou a importância de acompanhar o fórum: “Conhecer outras experiências permite agregar conhecimentos sobre o tema e se inspirar em iniciativas que podem ser realizadas também pelo nosso instituto. Os organizadores estão de parabéns e precisamos buscar sempre aprimorar o nosso trabalho para que a prevenção alcance cada vez mais pessoas em nossa cidade”, afirmou.

Sobre o Rosa do Bem

Desde 2011, o Rosa do Bem promove gratuitamente exames de mamografia e diversas atividades voltadas à conscientização sobre hábitos saudáveis, qualidade de vida e prevenção ao câncer de mama. Nos primeiros anos, a ação foi feita em parceria com clínicas particulares e, posteriormente, por meio da carreta do Hospital de Amor. No total, cerca de sete mil mamografias já foram feitas, além de 600 exames de Papanicolau.

Além da campanha no mês de outubro, o Rosa do Bem realiza o acompanhamento do tratamento das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, além de promover ações durante o ano todo para o público em geral. Atualmente, o grupo conta com 40 mulheres.