Rosa do Bem. Inscrições para mamografia no dia 9 de outubro

Você tem de 40 a 69 anos e precisa fazer mamografia? Anote na agenda: as inscrições para os 700 exames gratuitos do Rosa do Bem começam no dia 9 de outubro (sábado), às 8 horas, exclusivamente pelo site: www.rosadobem.com.br.

Para se inscrever, além de estar na faixa etária, a mulher precisa ser residente em Americana, não ter convênio médico e não estar em tratamento. As inscritas receberão um e-mail indicando data, local e horário para a entrega dos documentos, quando será agendado o exame, a ser realizado no mês de novembro.

Segundo a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, essa 11ª edição da Campanha Por Amor à Vida será mais que especial. “Fazer os exames preventivos salva vidas e é por isso que realizamos as mamografias e os acompanhamentos necessários gratuitamente todos esses anos”, destacou Fernanda.

“O diagnóstico precoce aumenta em 95% as chances de cura do câncer de mama, que ainda está entre as maiores causas de mortes entre as mulheres”, reforçou a presidente do Rosa do Bem. Ela explicou ainda que todas que tiverem algum apontamento na mamografia, serão acompanhadas pelo Rosa do Bem na realização dos exames complementares e, se diagnosticado o câncer de mama, também terão o tratamento completo por meio do Hospital de Amor.

Camisetas Caminhada Por Amor à Vida

A troca do vale-camiseta por 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar), já começou. Os pontos de troca são:

• Todas as lojas House Jeans (Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa)

• Loja Tutti Quanti

• Ameripan

• Todas as unidades da Fótica

• Fundo Social de Solidariedade de Americana

• Basílica Santo Antônio de Pádua

A caminhada do Rosa do Bem terá saída, como sempre, do CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil, com concentração e troca do vale pela camiseta a partir das 8h do dia 24 de outubro. Apenas nesta data será feita a troca dos vales pelas camisetas, sendo permitida a retirada de uma peça por pessoa, pois a proposta é que seja utilizada a mesma durante a caminhada.

No dia do evento, será distribuído máscara aos participantes e reforçada a necessidade da utilização de álcool em gel. É importante ressaltar que todos devem se dirigir ao evento com máscara conforme protocolo de segurança.

“Muito além de uma camiseta, vestimos uma atitude, de olhar e de cuidados pela vida. Além de vibrarmos pela vitória de tantas guerreiras, dedicaremos nossos passos pelas que se foram, chamando atenção ainda mais da necessidade do diagnóstico precoce”, ressaltou a presidente do Rosa do Bem.

Iluminação rosa

O Rosa do Bem mais uma vez está promovendo a iluminação rosa em toda extensão da Avenida Brasil, região central de Americana. Todos os quadros com as gelatinas especiais foram preparados pela equipe do instituto e entregues ao setor de elétrica da Prefeitura de Americana, que faz a instalação nas luminárias, por se tratar de um patrimônio público.

O objetivo dessa ação é chamar a atenção com a luz rosa e impactar a sociedade para que mulheres tomem uma atitude pela vida, fazendo os exames preventivos contra o câncer de mama.