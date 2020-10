Rosa do bem arrecada alimentos em troca de bolsas exclusivas da campanha

Quer ter uma bolsa linda do Rosa do Bem? Após nove edições realizando a troca de aproximadamente 48 mil camisetas por alimentos, a edição de 2020 será muito especial porque vai reunir várias ações em uma só. Para comemorar os 10 anos do Rosa do Bem, estão sendo desenvolvidas quatro mil bolsas com tecido Liberty estampado pela Di Grecco. Cada uma das bolsas será trocada por dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar) e a arrecadação total será destinada a entidades assistenciais de Americana.

As trocas dos alimentos pelos vales que darão direito às bolsas já começaram nesta semana em seis pontos de Americana: Tutti Quanti; Fótica; Mercatto; Ameripan; House Jeans e Fundo Social de Solidariedade. Os interessados em colaborar com essa ação devem comparecer em um dos pontos de troca, levando o alimento para receber um vale-troca. Esse vale será trocado pela bolsa, que terá estampas variadas, a partir do dia 20 de outubro, no mesmo local da entrega do alimento. “Além da bolsa carregar uma mensagem muito forte de amor, de vida, de cuidado com a saúde, unindo tantas forças pelo bem-estar, vai proporcionar essa ajuda fundamental às entidades de Americana com os alimentos arrecadados”, ressaltou Fernanda.

A ação tem apoio do Instituto E, que tem grande relevância pelas causas que defende e trabalho que realiza de amor, valorização e cuidados com a natureza e do ser humano. “As bolsas estão sendo confeccionadas por um lindo projeto de negócios social chamado ‘Tramando Juntas’, que é realizado pelo Lab Moda e tem por objetivo principal dignificar o trabalho da mulher boliviana, dessas imigrantes que estavam sendo oprimidas ou exploradas de alguma forma”, explicou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel. “Vestiremos as camisetas que já temos e carregaremos, através da bolsa, a mensagem de prevenção e amor à vida o ano todo”, finalizou.