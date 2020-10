Rosa do Bem agenda 500 mamografias gratuitas

O Rosa do Bem realizou neste sábado (10), no salão da Basílica de Santo Antônio, os agendamentos de 410 exames de mamografias gratuitos para mulheres de 40 a 69 anos, residentes em Americana e que não possuem convênio médico. A ação faz parte da 10ª edição da campanha Rosa do Bem – Por Amor à Vida, que acontece durante todo o mês de outubro envolvendo também diversas outras atividades.

No total, são 500 exames, por isso, as 90 mulheres que se inscreveram pelo site e não compareceram ao agendamento por alguma razão, serão localizadas para a entrega dos documentos e definição da data do exame. A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, avaliou que os agendamentos presenciais aconteceram exatamente conforme o planejado. “Foi um momento lindo. Fizemos os agendamentos com horário marcado, evitando qualquer tipo de aglomeração, todos usando máscaras, álcool em gel na porta para quem entrava, distanciamento, tudo dentro dos protocolos necessários em razão da pandemia”, explicou. Cada mulher atendida saiu do local com data, horário e clínica para realização dos exames, que já começam nesta semana.

Nesta edição, o Rosa do Bem firmou parceria com as clínicas particulares Radiologia Sidney; Artmed; Clínica Rossetti e Digimax Medicina Diagnóstica – Unidade São Francisco para a realização dos exames, assim como já ocorreu nos primeiros anos da campanha. De acordo com a presidente do Rosa do Bem, a parceria com o Hospital de Amor de Barretos está mantida para a realização dos exames complementares e tratamento completo das mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama por meio da campanha.

Fernanda fez questão de agradecer aos parceiros que colaboraram para que o agendamento acontecesse de uma maneira segura para todos. “Agradeço a cada um que fez parte desta etapa importante da nossa campanha. A Microdata, que organizou o sistema de agendamento pelo site com tanta eficiência e esteve com sua estrutura no agendamento também. A Basílica de Santo Antônio, que cedeu aquele espaço maravilhoso, amplo, com toda a infraestrutura que precisávamos”, comentou. “Um agradecimento especial também às parceiras, amigas, voluntárias que nos ajudaram a fazer cada procedimento que envolve o agendamento, seja a triagem dos documentos, a orientação às mulheres, e a finalização com o agendamento. Tudo feito com tanto amor e dedicação que não tenho palavras para demonstrar toda minha gratidão”, finalizou a presidente.