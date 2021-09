O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana comunica o rompimento de uma subadutora nesta quarta-feira (29) e o Distrito Industrial Abdo Najar está com problemas no abastecimento de água. A autarquia informa que equipes estão no local para tomar as devidas providências.

A previsão do término do conserto e a normalização do abastecimento é para esta quinta-feira (30).