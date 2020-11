Romi abre vagas em Santa Bárbara

As Indústrias Romi estão com oportunidades de emprego para mais de 10 funções e ainda há vagas para pessoas com deficiência. A multinacional com unidade em Santa Bárbara d’Oeste divulgou as vagas em suas redes sociais e interessados devem encaminhar currículo por meio da internet.

As vagas são para: Ajustador Montador (Máquina-Ferramenta), Auxiliar de Fundição, Caldeireiro, Eletricista de Manutenção, Forneiro de Fundição, Inspetor de Qualidade, Mecânico de Manutenção, Montador Elétrico, Operador de Máquina-Ferramenta, Pintor Industrial, Rebarbador de Chapas e Soldador.

Transporte fretado para Americana e Santa Bárbara, assistência médica e odontológica, refeição, cesta básica, seguro de vida e participação nos lucros e resultados são oferecidos.

Os interessados devem encaminhar currículo pelo site https://www.romi.com/empresa/trabalhe-conosco/ ou entregar na portaria da Indústrias Romi – Matriz, na Av. Pérola Byington, 56, Centro – Santa Barbara d’Oeste.