Romano recebe livros doados pelo Senai Americana

A nova sala de leitura do Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, recebeu do Senac Americana a doação de 62 livros novos. A parceira trouxe ao espaço obras de gêneros variados que, em breve, estarão disponíveis à população.

O objetivo é ter mais uma sala de leitura na cidade, com obras de qualidade, facilitando a vida de moradores que tenham dificuldade para acessar as demais bibliotecas de Santa Bárbara.

O novo espaço é uma continuidade de um projeto que teve a iniciativa da poeta Julia Motta, que segue atuando, e recebeu doações para uma pequena sala que havia no local. Entendendo a iniciativa e buscando melhorar as condições para atender toda a população do bairro, a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, juntamente com moradores voluntários, vem desenvolvendo trabalho de organização para dar início às atividades abertas ao público.

O “Tricânico” está localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, no Conjunto Roberto Romano. O espaço cultural funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.0331.