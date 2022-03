Romance LGBTQIA+ sob o olhar feminino

O período das descobertas sexuais é confuso para boa parte dos jovens. Inundados de hormônios e sem um direcionamento, restam muitas dúvidas e poucas certezas. Este momento é ainda mais delicado para aqueles que se identificam com uma orientação sexual diferente da considerada, por alguns, como padrão. Em Camille & Camila, a escritora Bella Prudencio retrata as frustrações e alegrias das pessoas LGBTQIA+ durante esta jornada de autoconhecimento de forma autêntica e sensível.

Ao contar a história de amor entre duas mulheres de personalidades marcantes, a autora escancara tópicos essenciais para o nosso tempo como os cuidados com a saúde mental, o enfrentamento dos preconceitos e o dilema da busca por aceitação, interna e externa. A relevância destes temas vem de uma triste realidade: os casos de ansiedade e depressão cresceram 25% durante a pandemia, especialmente entre mulheres jovens, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Enquanto Camille busca consolo para o transtorno depressivo no cigarro e no álcool, Camila acaba de começar a faculdade e não sabe bem quem é ainda. Uma se reconhece como lésbica desde muito nova, já a outra ainda trilha seu próprio processo de descobrimento. Mesmo em diferentes momentos de suas caminhadas, as duas criam uma conexão profunda e começam uma dança de luz e sombras após um encontro que parecia predestinado a acontecer.

Não vou dizer que me apaixonei por ela, até porque eu

não acredito nessas coisas de amor à primeira vista,

mas vou dizer que aquilo mexeu bastante comigo.

Tanto que eu fiquei levemente trêmula depois

daquele encontro de olhares. Aquele sentimento

forte dentro de mim era completamente

novo, maravilhoso e revigorante.

(Camille & Camila, pg. 17)

Escrito sob o olhar feminino, Camille & Camila dispensa os clichês usados para retratar o amor lésbico e propõe discussões que não podem mais ser adiadas. Mulher bissexual, diagnosticada com depressão crônica, Bella Prudencio revisita suas próprias experiências para dar vida às personagens. Esta combinação entre o real e ficcional confere à trama uma profundidade muito apreciada pelo público nas obras de literatura sáfica.

—

Ficha técnica

Livro: Camille & Camila: Amor entre meninas

Autor: Bella Prudencio

Editora: Editora Flyve

ISBN: 9786500382402

Páginas: 190

Preço: R$ 5,99 (e-book) | R$ 39,90 (livro físico)

Onde encontrar: Amazon (e-book) | Editora Flyve (livro físico)

Sobre a autora

Bella Prudencio tem 24 anos, é escritora e natural do interior do Rio de Janeiro. Psicóloga por formação, publica independentemente desde os 18 anos. Apaixonada por livros, carrega o busto do escritor Machado de Assis tatuado no braço direito. Em 2015, lançou seu primeiro livro “Sebastian” e alcançou a lista dos mais vendidos da Amazon. Em 2017, lançou o livro físico “Clube dos Suicidas” na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, esgotando todos os exemplares. É uma das primeiras brasileiras a incluir obras em formato de áudio no catálogo do Spotify. Também integra o time de autores da produtora dinamarquesa de audiolivros Saga Egmont. “Camille & Camila” é seu livro mais recente, lançado em 2022 pela Editora Flyve.