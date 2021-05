Roland Garros: Rafael Nadal e Iga Swiatek os favoritos

Embalado após conquistar o Masters 1000 de Roma, o espanhol Rafael Nadal iniciará a jornada em busca do seu 14º título no Aberto da França, campeonato mais importante da temporada de saibro no circuito do tênis. A final épica contra o maior rival na atualidade e primeiro colocado do ranking, Novak Djokovic, encheu Nadal de confiança para a estreia, no próximo domingo (30), contra o australiano Alexei Popyrin.

De acordo com a Betfair.net, especialista em análises de probabilidades, Nadal é o favorito ao título, com 54,6% de chances de vencer o torneio e fazer jus ao apelido de “Rei do saibro” – são mais de 60 competições conquistadas nesse piso.

Novak Djokovic também estreia na próxima semana e enfrentará o americano Tennys Sandgren. O sérvio adotou a estratégia de se preparar para o Grand Slam jogando o Aberto de Belgrado ao longo desta semana – ainda pode se sagrar campeão e desembarcar em Paris com mais um título da ATP para esquentar ainda mais a rivalidade. A Betfair.net calcula que o sérvio tem 22,2% de chances de título.

A lenda Roger Federer busca se reabilitar fisicamente e entra no torneio como azarão: tem 1,5% de chances de conquistar o título, atrás de talentos da nova geração como Dominic Thiem (10%), Alexander Zverev (8,3%), Stefanos Tsitsipas (6%) e Andrey Rublev (2,9%).

Curiosamente, o sorteio de Roland Garros colocou no mesmo lado da chave o “Big Three” – apelido dado ao trio Federer, Nadal e Djokovic, que dominou o circuito nas últimas duas décadas. Assim, apenas um deles poderá chegar à grande final.

Torneio feminino

O título do Masters 1000 de Roma não deu forças apenas a Rafael Nadal. A polonesa Iga Swiatek, de 19 anos, massacrou a sérvia Karolina Pliskova por duplo 6-0 na final na capital italiana e confirmou o status de sensação da temporada. Confortável no saibro e jogando em alta intensidade, a jovem é a favorita à conquista de Roland Garros, com 26,7% de chances, segundo a Betfair.net.

Ashleigh Barty, número um do ranking feminino, tem 16,7% de chances de vencer a competição, seguida de Aryna Sabalenka, com 13,3% de chances. A japonesa Naomi Osaka aparece com 6,7%. A americana Serena Willians, vencedora de 23 torneios Grand Slam, tem 5,3% chance de conquista.