Rogério Menezes é o 3º candidato definido em Campinas

Em convenção online realizada na manhã de domingo (6), o PV de Campinas definiu a sua chapa para as candidaturas aos cargos majoritário e proporcional para as eleições municipais deste ano. O ex-secretário do Verde e Meio Ambiente da atual gestão, Rogério Menezes, será o candidato a prefeito, tendo Adalberto Maluf como candidato a vice.

Menezes é o terceiro nome definido entre as candidaturas a prefeito, desde que teve início o prazo para realização das convenções partidárias, no dia 31 de agosto. Além dele, estarão na disputa a historiadora e urbanista Alessandra Ribeiro, pelo PCdoB, e o vereador André Von Zuben, pelo Cidadania. O prazo das convenções termina dia 16 de setembro.

Menezes foi secretário do Verde na prefeitura de Campinas ao longo das duas gestões do prefeito Jonas Donizette (PSB), tendo pedido exoneração em junho deste ano exatamente para concorrer nas eleições. Para a chapa proporcional, o PV terá 50 nomes que vão disputar a Câmara dos Vereadores, sendo 35 homens e 15 mulheres. Esta é a segunda vez que Menezes concorre à Prefeitura.

Ambientalista formado em Oceanografia pela Universidade Federal de Rio Grande (RS), Rogério Menezes possui mestrado pela mesma instituição. Foi secretário-adjunto de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos entre 2011 e 2012, candidato a vice-governador em 2010, candidato a prefeito de Campinas em 2012; secretário de Meio Ambiente de Diadema (SP), secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marília (SP) e secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas até junho deste ano. Adalberto Maluf atualmente preside a ABVE (Associação Brasileira dos Veículos Elétricos).

SOLIDARIEDADE

Em convenção realizada no sábado (5), o Solidariedade definiu que não terá candidato próprio à Prefeitura de Campinas e oficializou seu apoio à candidatura do deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL). Na chapa proporcional, o partido terá 50 candidatos, sendo homens e 16 mulheres.