Roger Willians assume como subsecretário estadual de articulação

Após a ida de Cauê Macris (PSDB) para a Casa Civil, o ex-prefeito de Americana, Roger Willians, também terá uma nova experiência. Roger foi nomeado como subsecretário estadual de assuntos parlamentares – articulação política. A nomeação saiu no diário oficial do governo do estado desta quinta.

Resolução de 24-3-2021

Designando, a partir de 24-3-2021, Roger Willians da Fonseca, para responder pela Subsecretaria de Assuntos Parlamentares, de que trata o art. 3º, XX do Dec. 61.038-2015, ficando cessados a partir de 24-3-2021, os efeitos da resolução que designou Everaldo Teixeira Dourado Junior, para responder pelo expediente da referida pasta.

O cargo de Roger responde ao gabinete do secretário da Casa Civil, Cauê.