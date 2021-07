Com Roger no comando, NotíciaFM aposta no futebol

Com o ex-vice prefeito de Americana Roger Willians (PSDVB) no comando, a rádio Notícia FM passou a apostar no futebol. A rádio transmite a volta da Copa Libertadores esta terça-feira. O jogo da vez será São Paulo x Racing. A FM montou um time com RW, Carlos Cabella e mais profissionais para levar o futebol nacional para a região.

Quatro clubes brasileiros aparecem como favoritos para as partidas de ida das oitavas. Na disputa entre Cerro Porteño e Fluminense, que acontece em Assunção, o clube paraguaio registra maiores chances que o brasileiro, de acordo com a Betfair.net.

Cerro Porteño: 38,5%

38,5% Fluminense: 35,7%

Já para a partida entre Boca Juniors e Atlético-MG, em Bueno Aires, o time argentino lidera nas chances de vitória.

Boca Juniors: 47,6%

47,6% Atlético-MG: 28,6%

O São Paulo aparece com as maiores chances de vencer no Morumbi a partida contra o Racing Club.

São Paulo: 59,5%

59,5% Racing Club: 18,2%

Disputando contra o Universidad Católica do Chile, o Palmeiras tem maiores chances de derrotar o rival em Santiago.

Univ. Católica (Chile): 27,8%

27,8% Palmeiras: 52,4%

O Flamengo, atual líder do ranking dos favoritos ao título elaborado pela Betfair.net, tem maiores chances de vencer o Defensa y Justicia em solo argentino.

Defensa y Justicia: 25%

25% Flamengo: 52,6%

Finalmente, mesmo jogando fora de casa, o Internacional-RS tem maiores chances de vencer o Olimpia do Paraguai, de acordo com a Betfair.net.