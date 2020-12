Rodrigo Miletta deve ‘tocar’ Ação Social

O empresário e conselheiro tutelar Rodrigo Miletta deve comandar a secretaria de Ação Social do governo Chico Sardelli/PV a partir de 1o de janeiro. Com dois mandatos como conselheiro tutelar, ele e sua família têm proximidade com o grupo de Sardelli.

Sua campanha de reeleição em 2019 foi em boa medida apoiada pelo estafe do PV de Americana e ele foi o mais votado no certame.

A ida de Miletta para a secretaria seria hoje quase uma tendência natural da ocupação dos postos do governo por pessoas próximas a Sardelli, além de ser um canal de interlocução com o atendimento de famílias carentes ou com problemas com crianças e adolescentes.