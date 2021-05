Rodrigo Garcia ‘estreia’ na região com visita a Santa Bárbara

Provável candidato a governador do PSDB para a sucessão do governador João Doria, Rodrigo Garcia (DEM) faz sua ‘estreia’ na região no ano com uma visita a Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira. Ele estará por volta das 9h com o prefeito Rafael Piovezan (PV) para a assinatura e autorização para início do Programa Vida Longa- Programa que visa atender idosos em situação de vulnerabilidade.

O ‘Vida Longa’ em SB foi anunciado no final de 2020, ainda no governo Denis Andia. Ao todo 28 moradias serão construídas em Santa Bárbara oferecendo ‘qualidade de vida, moradia digna e socialização’. O evento deve acontecer no local onde serão construídas as moradias, bairro Candido Bertini.