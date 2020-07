Rodovias têm mensagens alertando para uso de máscara

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e as vinte concessionárias, vinculadas à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), aderiram à campanha do Governo Paulista e reforçaram, nas rodovias, as mensagens que alertam a população para a importância de se usar máscaras de proteção durante a pandemia do coronavírus.

Ao todo, 391 Painéis de Mensagens Variáveis, espalhados pelos mais de 19 mil km de rodovias paulistas, terão a mensagem de conscientização: “Use máscara. Proteja a sua vida e a dos outros”. A campanha também será veiculada nas redes sociais da Secretaria de Logística e Transportes (SLT), da ARTESP e do DER.