Rodoviária de Nova Odessa recebe iluminação de LED

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, com apoio da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano e da Coden Ambiental, realizou na semana passada a renovação do sistema de iluminação da Rodoviária Municipal, além da implantação de pontos de energia para o atendimento dos comerciantes que atuam na Feira Livre Noturna realizada no local.

De acordo com informações do secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, todas as lâmpadas existentes no local foram substituídas por novas, com tecnologia LED, mais eficientes, proporcionando maior luminosidade, economia de energia e durabilidade.

“Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, realizamos um levantamento na Rodoviária e apontamos falhas na iluminação e na distribuição de energia para a realização da Feira Noturna. Levamos essa questão ao prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que de imediato autorizou a realização das melhorias, que contaram com o apoio da Secretaria de Obras e da Coden Ambiental”, explicou Brocchi.

Com a autorização do prefeito Leitinho, novas lâmpadas de LED foram implantadas em toda a Rodoviária Municipal. “Por serem mais eficientes, elas trouxeram maior conforto e segurança para os usuários do sistema de Transporte Coletivo e para demais pessoas que passam pela Rodoviária no período noturno. Sem dúvida, é uma melhoria aguardada por muitas pessoas”, frisou o prefeito de Nova Odessa.

Além da melhoria da iluminação na Rodoviária Municipal, foi realizada também a instalação de novos pontos de energia para atender a Feira Noturna que acontece semanalmente, sempre às quintas-feiras, das 17h às 20h. Antes deste investimento, os feirantes improvisavam a energização das barracas por meio de cabos que saiam dos sanitários da Rodoviária, o que poderia acarretar em sobrecarga do sistema.

“Foram duas ações apontadas pela Secretaria de Desenvolvimento e que foram ‘abraçadas’ pelo prefeito Leitinho. Essas obras foram necessárias para evitar qualquer problema elétrico, no caso da feira livre, e de aumento da segurança, para os usuários da rodoviária, no caso da troca das lâmpadas”, finalizou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.