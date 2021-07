Rodavam ‘de boa’ após roubar carro, mas foram pegos pela PM

Durante patrulhamento por volta das 21:30 desta segunda-feira, equipe da Polícia Militar recebeu informações do controle de que um veículo Ford/Focus que havia sido roubado na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, acabava de passar pelo Projeto Radar.

Com as informações, a equipe intensificou o patrulhamento com foco no veículo até que o mesmo foi localizado transitando com três ocupantes, um de 20 anos, um de 19 e um de 18. A abordagem foi realizada na Avenida Campos Salles, em Americana, após um breve acompanhamento.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde compareceu a vítima proprietário do veículo e uma testemunha, os quais reconheceram os três como sendo os autores do roubo. O trio foi ouvido e liberado e responderá em liberdade, devido ao decurso temporal do delito.