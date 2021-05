Só rolo. Rodava com moto com placa falsa e usou o nome do irmão

Um homem que rodava com uma moto com placa falsa acabou detido por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana) na noite deste domingo na rua Uirapuru, região da Cidade Jardim. Ele teria alugado a moto.

A equipe fazia patrulhamento no bairro e foi até um local conhecido devido a frequência de usuários de drogas. Lá deparou com A.S.R.F., 34, que tinha uma motocicleta com a placa adulterada EOY 3722. Abordado o rapaz, as buscas pessoais não trouxeram nada de ilícito. A pesquisa do emplacamento constava como sendo de outro modelo de moto. Identificada a adulteração da placa sendo a real ECY 3722 e constando produto de furto no último dia 5. A. foi questionado e disse que alugou a moto de um amigo por R$ 50 e que iria devolve-la na manhã seguinte.

Com apoio das equipes, os GMs foram para a casa do amigo, mas ninguém atendeu. Eles foram ainda até a residência dele mas ninguém atendeu por lá também. Diante dos fatos A.S. e motocicleta foi conduzido ao CPJ onde está sendo apresentado os fatos ao Dr Edgar Moreira Carneiro. Momento em que estava sendo realizado o flagrante parte confessou estar usando o nome do irmão para tentar sair do flagrante, devido estar em condicional.