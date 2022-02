Rodava com caminhão com placas adulteradas, foi denunciado e pego

Equipe da Polícia Militar recebeu, na manhã desta quinta-feira, por volta das 10:20, a informação de que um veículo SCANIA, seria produto de furto e estaria trafegando pela Rodovia SP-304.

De imediato, equipe se deslocou até o local informado. No km 133, foi visualizado pela equipe o veículo trafegando sentido Piracicaba. Ao perceber que estava sendo acompanhado, o motorista do caminhão parou o veículo e desceu, tentando fugir em direção a uma área de mata, momento em que foi impedido e abordado. Em busca pessoal no motorista, nada de ilícito foi localizado.

De acordo com as equipes, o veículo ostentava emplacamentos adulterados. O condutor informou que deveria seguir um automóvel, HB20, de cor branca, que permanecia à sua frente. Apresentada a ocorrência, juntamente com as demais equipes, no 3° Distrito Policial, onde foi elaborado o BOPC de receptação/adulteração de placas. O indivíduo permaneceu à disposição da justiça.