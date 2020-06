Rodaben prevê convenção com candidatura própria

O presidente da Câmara de Americana Luiz da Rodaben- Cidadania- é hoje um dos nomes mais requisitados para compor os maiores projetos majoritários de candidaturas a prefeito. Ele tem conversado com PSDB dos Macris e Roger Willians, com o PV de Chico Sardelli e também com enviados do PDT de Giovana Fortunato.

PRÉ E FIRME- “Pelo andar da carruagem e dado o tanto de candidatos que até agora se apresentam e mais, com o time de vereadores que temos, acredito bastante em nosso projeto- agora de pré-candidatura a prefeito”, disse.