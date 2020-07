Rodaben não descarta apoio de Omar em candidatura

O presidente da Câmara Municipal de Americana, Luiz da Rodaben (Cidadania), que já anunciou que é pré-candidato a prefeito da cidade, afirmou que não descarta apoio do atual prefeito, Omar Najar (MDB), na corrida eleitoral.

Omar ainda não se posicionou sobre seu apoio, o que tem gerado especulações nos bastidores políticos, mantendo o cenário ainda incerto. O apoio de Omar é desejado por vários grupos, que esperam a definição do chefe do executivo para ‘consolidar’ a estratégia para as eleições.

“Ainda não descartei e nem acho que está longe de acontecer (apoio do Omar). Eu e o prefeito Omar temos uma grande relação e estou presidente (da Câmara) com o apoio dele, então não descarto a possibilidade dele nos apoiar. Eu sai do PP pois o partido já estava direcionado com outro grupo e para entrar no Cidadania, eu pedi liberdade para escolher o melhor grupo de apoio para a cidade de Americana”, disse Rodaben.