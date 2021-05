Rodaben marca presença em evento com vice-governador

Atual secretário de habitação de Americana, Luiz da Rodaben (Cidadania), marcou presença no anúncio da obra do projeto “Vida Longa” em Santa Bárbara d’Oeste. Rodaben acompanhou o Prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) ao longo do evento.

O programa integra política habitacional do Estado e tem caráter protetivo. Com até 28 unidades, os conjuntos habitacionais terão imóveis de 28 m² de área privativa, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço. O Vida Longa é uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Habitação, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a CDHU.

Entre várias autoridades o evento foi marcado com a presença do Vice-governador, Rodrigo Garcia.