O presidente da Câmara de Americana, Luiz da Rodaben (Cidadania) vai realizar uma LIVE com o deputado federal Alex Manente (Cidadania) pra falar da PEC da prisão em segunda instância.

A LIVE – que tem por objetivo incentivar a aprovação do projeto – vai acontecer no facebook do vereador (@luizdarodaben) nesta quarta-feira às 19h00.