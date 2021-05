RMC ultrapassa 1 milhão de doses aplicadas

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) ultrapassou, nesta segunda-feira, (24), a marca de 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. Somados os números dos 20 municípios que compõem a RMC, o total de pessoas vacinadas estava em 1.031.679 no final da manhã, de acordo com dados do governo estadual.

Quase 50 mil doses foram aplicadas só neste final de semana na região. Deste total, 683.959 correspondem à primeira dose e 347.720 à segunda dose. Ou seja, isso significa que quase 350 mil pessoas estão com o esquema vacinal completo contra a COVID-19 em toda a Região Metropolitana de Campinas.

Em todo o Estado de São Paulo, já são 15.922.390 milhões de doses de vacinas aplicadas contra o coronavírus, sendo 10.563.550 da primeira dose e 5.380.840 da segunda dose.

O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, inclusive com dados individualizados para cada cidade. O acesso pode ser feito através do link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.