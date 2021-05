RMC tem queda no número de nascimentos pelo 2º ano consecutivo

Estudo da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), com base em informações das estatísticas do Registro Civil, mostra que houve decréscimo – pelo segundo ano consecutivo – no número de nascidos vivos em 2020 na RMC (Região Metropolitana de Campinas). No ano passado, nasceram nas 20 cidades que compõem a região 37.433 crianças, 2.380 a menos que no ano anterior (redução de 6%). Na comparação com 2018, foram registrados 3.626 nascimentos a menos (redução de 8,8%).

O levantamento foi feito pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) e os dados estão disponíveis na plataforma “Estatísticas Vitais”, lançada pela Fundação Seade. Trata-se de um banco de dados de nascidos vivos e óbitos, cujas análises possibilitam acompanhar as transformações demográficas na população paulista. As informações são atualizadas mensalmente e produzidas com base nos registros dos cartórios do Estado de São Paulo. A plataforma é composta por um painel interativo no qual é possível visualizar os dados de óbitos e nascidos vivos por município, região administrativa, departamento regional de saúde e porte populacional dos municípios. Os gráficos e tabelas incluem informações desde 2000 sobre idade e sexo, além de mês de ocorrência.

Os motivos para essa diminuição são vários: maior escolarização, aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, uso maior de contraceptivo, entre outros. E agora ganhou mais um ingrediente: a pandemia do novo coronavírus. O medo do contágio nos hospitais, a insegurança sobre os riscos do vírus às gestantes e recém-nascidos, as dúvidas sobre bem-estar emocional e a incerteza quanto a salários e empregos foram, e continuam sendo, possíveis explicações para o adiamento de gestações, de acordo com especialistas no tema.

ÓBITOS. Ao mesmo tempo em que o número de nascimento teve queda na região, os óbitos cresceram 16,6% entre 2020 e 2019: 21.948 contra 18.820. Se comparado a 2018, o crescimento é de 18% (foram 18.587 óbitos naquele ano). Entre os homens, a faixa etária que registrou mais mortes em 2020 foi 65 a 69 anos (1.403 registros). Em seguida, a faixa etária que vai dos 70 aos 74 anos (1.383). Os números mostram que, na RMC, os homens morreram mais cedo, na comparação com 2019, quando os maiores registros foram verificados nas faixas etárias 75/79 anos (1.122 óbitos) e 80/84 anos (1.103 óbitos). Já entre as mulheres, foram 1.511 óbitos na faixa etária acima de 90 anos e 1.280 registros entre as mulheres na faixa etária de 85 a 89 anos, isso em 2020. Essas duas faixas etárias também registraram o maior número de óbitos entre as mulheres em 2019 – 1.263 e 1.199 registros, respectivamente.

NASCIDOS VIVOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS EM 2020

MUNICÍPIO MENINOS MENINAS TOTAL

Cam 6.917 6.716 13.633

Sumaré 1.827 1.768 3.595

Indaiatuba 1.536 1.553 3.089

Hortolândia 1.414 1.416 2.830

Americana 1.232 1.197 2.429

Santa Bárbara 1.097 998 2.095

Itatiba 647 704 1.351

Paulínia 752 674 1.426

Valinhos 643 617 1.260

Vinhedo 440 435 875

Monte Mor 433 430 863

Jaguariúna 362 341 703

Cosmópolis 321 322 643

Nova Odessa 339 293 632

Artur Nogueira 281 320 601

Pedreira 213 249 462

Eng.Coelho 142 153 295

Sto. A. Posse 156 132 288

Holambra 98 106 204

Morungaba 77 82 159

TOTAL RMC 18.927 18.506 37.433

Fonte: Fundação Seade